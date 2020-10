Vodafone è spettacolare, in questi primi giorni del mese di Ottobre è riuscita a lanciare una campagna promozionale assolutamente interessante, tramite la quale sta cercando di convincere il maggior numero di utenti al cambio operatore.

Il suo nome è Special 50 Digital Edition, nasce come una promozione appositamente pensata per una ristretta cerchia di consumatori, più precisamente i possessori di una SIM ricaricabile di Iliad o di uno dei tantissimi MVNO attualmente disponibili sul territorio. Il suo costo iniziale appare essere estremamente ridotto, corrispondente appunto a soli 10 euro, necessari proprio per acquistare la SIM sulla quale sarà obbligatorio portare il numero di telefono originario.

Vodafone: i dettagli della nuova offerta

L’offerta appare essere decisamente interessante a partire dal prezzo di vendita mensile, soli 7 euro sono pochissimi per il bundle effettivamente messo sul piatto dall’azienda. Il canone dovrà necessariamente essere versato tramite credito residuo della SIM ricaricabile, con pagamento su base mensile, senza vincoli contrattuali di durata.

All’interno della promozione di casa Vodafone trovano comunque posto 50 giga di internet alla velocità del 4.5G (quindi limitati ad un massimo di 600Mbps in download), affiancati a loro volta da illimitati minuti da utilizzare per telefonare a chiunque si desideri, nonché SMS senza limiti da inviare ad altrettanti numeri di telefono.

L’attivazione della promozione è possibile esclusivamente in tutti i punti vendita sparsi per il territorio nazionale, non sul sito ufficiale o altrove in Italia. Le limitazioni indicate in precedenza si estendono agli utenti in possesso di una SIM di Kena Mobile, ho.Mobile, Very Mobile e LycaMobile, ritenuti semivirtuali ai quali non è permesso l’accesso alla Vodafone Special 50 Digital Edition.