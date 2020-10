Vodafone: le migliori offerte del momento fino a 50GB in 4G

Una delle più grandi peculiarità di Vodafone è chiaramente quella di offrire promozioni di tipo mobile per gli utenti. Questi hanno a disposizione tutte le caratteristiche migliori essendo il gestore anglosassone il migliore in tutto il continente europeo. Convenienza e qualità fanno parte ormai di Vodafone in pianta stabile, nonostante molti utenti abbiano deciso di recarsi altrove.

A rendere possibile tutto questo ci hanno pensato i gestori della concorrenza come Iliad, che nell’ultimo periodo ha raccolto tantissimi consensi. Per questo Vodafone vuole recuperare gran parte del pubblico e per renderlo possibile a deciso di promuovere tutte le sue nuove offerte. Questi arrivano fino a 50 giga con prezzi nettamente più ragionevoli rispetto al passato.

Vodafone: tre nuove promozioni che questa volta arrivano 50 giga

Vodafone Special Giga 70+30

Minuti senza limiti verso tutti i gestori mobili e fissi anche dall’estero;

100 Giga di traffico dati in rete 4G;

Costo della promo: 9,99 euro al mese;

Per chi passa a Vodafone da Iliad o MVNO a eccezione di Tiscali, Kena Mobile e Lyca.

Vodafone Special 50 Digital Edition

Minuti senza limiti verso tutti i gestori mobili e fissi anche dall’estero;

50 Giga di traffico dati in rete 4G;

Costo della promo: 7 euro al mese

Costo di attivazione: 0 euro, dedicata agli utenti di Operatori Virtuali, 12 euro per Kena e Iliad

Vodafone Special Minuti 50 Giga