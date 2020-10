Il gestore telefonico Tim ha avviato una splendida iniziativa a supporto delle regioni colpite dall’ondata di maltempo. Per i clienti di Piemonte e Liguria sarà disponibile un mese di Giga illimitati in modo del tutto gratuito. A partire da sabato 3 ottobre forti piogge si sono abbattute sulle regioni del nord Italia.

Soprattuto, come detto precedentemente, in Piemonte e Liguria i danni sono stati molto consistenti sia alle abitazioni che alle strade e si sono contante anche alcune vittime; immediatamente diramato lo Stato di Emergenza dalle regioni. Tim dunque ha deciso di mostrarsi solidale nei confronti dei propri clienti colpiti dall’ondata di maltempo; in molti si sono visti consegnare un SMS contenta l’avviso del regalo.

Tim: il regalo solidale alle vittime del maltempo

La speciale promozione resterà attiva fino al 4 novembre 2020 e sarà disponibile per tutti i clienti Tim delle regioni di Piemonte e Liguria per la linea mobile. L’attivazione del regalo sarà automatica così come la sua disattivazione. Secondo alcune indiscrezioni tuttavia sarebbero state escluse dalla promozione le grandi città delle dure regioni ovvero Genova e Torino.

Di seguito il testo del messaggio che avvisa di rientrare tra beneficiari della promozione; ecco il testo: “Tim sostiene i clienti che risiedono nelle zone colpite da maltempo: continuiamo a lavorare per garantire il servizio in tutte le aree interessate, abbiamo attivato gratuitamente sulla tua linea mobile Giga illimitati per navigare in internet senza limiti fino al 4 novembre 2020″. Una bella iniziativa dunque quella di Tim che non vuol fare sentire abbandonati i propri clienti che già versano in una situazione di difficoltà.