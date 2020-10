Nelle truffe sul web a quanto pare una delle componenti a non mancare mai è sicuramente la fantasia, l’ultima che sta circolando infatti, si basa su essa per riuscire a colpire l’utente e spingerlo così in trappola, essa recita così “Sei stato selezionato per ricevere un regalo esclusivo dal nostro Assortimento Amazon“, altro non si tratta che della classica truffa/sondaggio che porta l’utente a inserire i propri dati personali.

Il modus operandi dei truffatori è sostanzialmente sempre lo stesso, essi tramite l’inganno inducono lo sfortunato a compiere determinate azioni, come appunto a consegnare le proprie credenziali bancarie per poi usarle per azzerare il credito.

Sondaggio truffa

In questo caso la truffa si palesa come un pop-up che avvisa l’utente di aver vinto un premio Amazon e che per riceverlo dovrà semplicemente partecipare ad un sondaggio, al termine del quale potrà scegliere tra una lista di telefoni del valore di oltre 900€, con unica condizione quella di dover pagare le spese per la nuova spedizione di due giorni pari ad un euro.

Ovviamente è facile capire che la truffa si basa sull’inserimento delle proprie credenziali bancarie durante il pagamento della fantomatica cifra per la spedizione, cosa che in questo particolare caso vi porterà a sottoscrivere senza saperlo degli abbonamenti a pagamento del costo di 50 euro mensili, prelevati direttamente dalla vostra carta.

Se non volete sbattere la testa contro questo fastidioso inconveniente vi consigliamo di lasciare perdere i messaggi pop-up che vi avvisano di vincite clamorose, dal momento che sono sicuramente una truffa dannosa per voi e il vostro denaro.