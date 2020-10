Buongiorno Veronica, Emily in Paris e OktoberFest: birra e sangue sono delle nuove e interessanti serie televisive pronte per sbarcare sulla piattaforma di streaming online Netflix. Gli utenti che usufruiscono del servizio della piattaforma hanno a disposizione delle incredibili storie da guardare, ma eccovi svelati maggiori dettagli a riguardo.

Netflix ha deciso di introdurre la prima stagione di Buongiorno Veronica il primo di Ottobre sulla sua piattaforma, una serie televisiva brasiliana tratta dall’omonimo romanzo. Composta da otto episodi dalla durata 45/50 minuti ciascuna, la fiction si concentra sulla vita di Veronica Torres, segretaria di polizia in una stazione di polizia per omicidi a San Paolo. La sua routine termina quando assiste al suicidio di una donna nella stessa settimana in cui ha ricevuto una chiamata anonima da parte di una donna che chiede aiuto.

Anche Emily in Paris è già disponibile sulla piattaforma di streaming online Netflix, in particolare dal due di Ottobre. Una serie televisiva drammatica americana che racconta la storia di Emily in una nuova avventura a Parigi. La giovane ragazza è lì per raggiungere il suo successo lavorativo e affrontare la cultura parigina.

Infine il catalogo della piattaforma di streaming si aggiorna per introdurre la prima stagione di Oktober Fest: birra e sangue, una serie televisiva tedesca. Ambientata nel 1900 a Monaco di Baviera, la storia racconta di un ambizioso birraio dal nome Curt Prank che pur di dominare il redditizio Oktober Fest è disposto a tutto.