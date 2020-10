In questi ultimi tempi i tentativi di truffe telefoniche sono aumentati in maniera esponenziale in particolare sulle utenze telefoniche mobili. Il periodo della quarantena ha creato i presupposti per la produzione e diffusione di software appositi per truffare gli utenti. Infatti, è molto importante per tutti prestare attenzione a tutte le chiamate ricevute sulla propria linea, in particolare a quelle con il numero oscurato.

Se i numeri anonimi vi chiamano con frequenza, e non siete nelle condizioni di conoscere il numero, non preoccupatevi: esistono alcuni modi per conoscere chi si nasconde dall’altra parte senza rischiare di essere truffati.

Ecco le modalità per scoprire i furbetti del numero anonimo

La modalità più immediata e veloce è senz’altro la consultazione del proprio tabulato telefonico. Si tratta di un’operazione che vi ruberà pochissimo tempo, ma che sarà estremamente efficace. Per attuarla vi basterà contattare il vostro operatore; altrimenti grazie all’accesso alla vostra area personale online dovreste essere in grado di accedere a tutte le informazioni necessarie.

Ma ci sono anche altre modalità per quelli più disperati tra di voi: uno di questi contempla l’attivazione e la configurazione della deviazione delle chiamate, grazie ad un software di terze parti. Si chiama Whooming è ed un servizio abbastanza semplice e veloce, che vi permetterà di visualizzare i tabulati dei numeri e delle chiamate ricevute.

Altrimenti, se non vi fidate di servizi esterni come questo appena descritto, potete rivolgervi al servizio Override. Si tratta di un servizio a pagamento disponibile presso il vostro operatore, anche abbastanza costoso, da usare solo se avete estrema necessità di scoprire la numerazione anonima che vi disturba sul vostro numero.

Invece, per problemi più seri vi esorto a rivolgervi senza tentennamenti alle autorità competenti e sporgere regolare denuncia consentendo così lo svolgimento delle indagini da parte della polizia postale.