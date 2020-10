Su Netflix è appena stata resa disponibile la nuova stagione della tua serie TV preferita. Non aspettavi altro e decidi di trascorrere un intero sabato sera a guardarne gli episodi. E dopo il terzo, eccolo che appare… quel fastidioso pop-up che ti chiede se stai ancora guardando [titolo della serie TV in questione].

Sì, mia cara Netflix, sto ancora guardando [titolo della serie TV in questione]. Ho intenzione di guardare altri venti episodi, semmai dovessero esserci. E adesso, per piacere, levati dai *bip*.

Oops…

Anche Netflix sembra aver finalmente capito che quel pop-up può essere molto fastidioso, proprio perché interrompe la riproduzione automatica degli episodi. Dall’altra parte è anche vero che Netflix ha introdotto questa funzionalità per quelle volte in cui ci si addormenta guardando più episodi di una serie TV di fila, ma per chi – come me – è così preso dalla propria serie TV che farebbe addirittura a meno di dormire, questa feature più che essere utile diventa fastidiosa.

Netflix sta testando una nuova funzionalità, di cosa si tratta?

A cosa servirà mai questo preambolo? Sostanzialmente per dirvi che Netflix ha cominciato a testare una nuova funzionalità che permetterà di guardare film ed episodi di serie TV senza interruzioni.

Nello specifico, Netflix chiederà una sola volta se si sta ancora guardando quella determinata serie TV. Il classico pop-up sarà accompagnato da un’altra opzione che consentirà di proseguire con la riproduzione senza che Netflix chieda nuovamente se si è ancora svegli.

La funzionalità sarebbe in fase di test in alcuni mercati e sarebbe stata confermata da un portavoce di Netflix ai colleghi di The Verge. Al momento attuale, dunque, non si ha ancora una data di rilascio della nuova funzionalità.