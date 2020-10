In seguito ad un periodo di totale assenza, Netflix torna ufficialmente sul mercato, proponendo quindi alcune interessanti novità. Come ben sappiamo, il periodo di emergenza sanitaria globale ha completamente bloccato ogni produzione originale Netflix e non, costringendo quindi il colosso Americano a far slittare tutte le date di rilascio.

Ad oggi l’emergenza sembrerebbe essere rientrata in molteplici paesi, permettendo quindi al mondo cinematografico di riprendere la propria attività. Ciononostante, però, i fan dei titoli targati Netflix dovranno attendere più del previsto per poter accedere alla visione dei nuovi episodi.

Lucifer, Stranger Things e The Witcher: Netflix torna sui set, ecco le ultime novità in arrivo

Nel corso delle ultime settimane, come già anticipato diversi mesi fa, le produzioni targate Netflix sono ufficialmente tornate sui set.

Sa da un lato Lucifer sembrerebbe aver già predisposto l’arrivo dei nuovi episodi sul piccolo schermo, altri titoli molto attesi, come Stranger Things e The Witcher, stanno invece predisponendo nuovamente i set per ritornare a pieno regime con le riprese delle nuove stagioni.

Per quanto riguarda Stranger Things, il cast è tornato da pochi giorni sul set, proprio come avevano già anticipato i ragazzi di Hawkins attraverso alcuni post sui propri profili social. La Georgia è quindi il luogo designato per le riprese mentre, per le ambientazioni sovietiche, bisognerà attendere tempi migliori.

Per quanto riguarda The Witcher il discorso è leggermente diverso. Le riprese, infatti, non sono ancora iniziate ed i tempi di lavorazione sembrerebbero essere più lunghi del previsto. Secondo le indiscrezioni la prossima stagione di The Witcher arriverà su Netflix non prima dell’estate 2021.