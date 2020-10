Le nuove offerte lanciate con il volantino Euronics raccolgono prezzi effettivamente molto scontati, almeno rispetto a quanto siamo solitamente abituati a vedere, introducendo anche alcune novità molto interessanti.

Il suo nome è I Magnifici 10, in perfetta simbiosi con la campagna promozionale di casa Trony, la suddetta propone al consumatore finale la possibilità di acquistare uno dei 10 prodotti selezionati a soli 199 euro. Per raggiungere l’obiettivo prefissato, il cliente non deve sottostare a troppe limitazioni, più precisamente dovrà solamente acquistare uno o più prodotti con una spesa complessiva superiore ai 599 euro.

Fatto questo, quando giungerà in cassa potrà decidere di aggiungere altri 199 euro per tornare a casa anche con uno dei 10 modelli selezionati da Euronics. La disponibilità del volantino è globale, ciò sta a significare che risulta essere attivo in ogni punto vendita sparso per il territorio nazionale.

Correte subito ad iscrivervi al nostro canale Telegram, potrete ricevere codici sconto ed offerte Amazon in esclusiva assoluta.

Euronics: tante offerte nel nuovo volantino

Lo smartphone su cui anche Euronics ha deciso di puntare è sempre il Samsung Galaxy S20, uno dei modelli più desiderati degli ultimi mesi, finalmente scontato a prezzi più abbordabili per la popolazione che non vuole spendere cifre folli per l’acquisto di un dispositivo mobile. Attualmente, la versione no brand, è disponibile a 649 euro.

Con 50 euro in più circa si potrà acquistare l’Oppo Find X2 Neo, è uno smartphone molto interessante, in grado di promettere prestazioni complessivamente allettanti, affiancate da una estetica davvero unica.

Il volantino Euronics ovviamente non si ferma qui, scorrendo l’articolo potrete trovare le altre offerte.