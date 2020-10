Bennet prova in tutti i modi a catturare l’attenzione dei consumatori, ancora oggi alla ricerca della migliore occasione per accedere alla tecnologia, senza spendere cifre particolarmente elevate.

Con il SottoCosto di Bennet, i prezzi appaiono essere fortemente ridotti rispetto al listino originario, sebbene comunque sia importante ricordare che le scorte disponibili in negozio sono davvero pochissime (e sopratutto non vengono rifornite). Gli acquisti possono essere completati ovunque sul territorio nazionale, ma non sul sito ufficiale dell’azienda, poiché i prezzi sono differenti.

Bennet: quali sono i prezzi del SottoCosto

I prezzi del SottoCosto di Bennet sono davvero molto più bassi del normale, tra questi spicca sicuramente l’Apple iPhone 11, un dispositivo che da sempre attrae l’interesse di milioni di consumatori, ma viene considerato troppo costoso. Oggi, con la richiesta finale di 598 euro, appare essere sicuramente più alla portata della maggior parte di noi, ricordando comunque che parliamo della versione da 64GB di memoria interna.

Una volta che avete scelto e acquistato lo smartphone, è arrivato il momento di passare ad un accessorio, proprio per espandere l’ecosistema Apple in vostro possesso. Bennet vi corre in contro con lo sconto applicato sulle AirPods, le famosissime cuffiette true wireless, oggi ufficialmente in vendita a soli 109 euro.

Il volantino ovviamente non si limita ai suddetti due prodotti, per godere di tutto l’insieme delle offerte pensate dall’azienda, correte subito ad aprire le pagine che trovate qui sotto.