La piattaforma di e-commerce Amazon regalerà a tutti gli utenti, che ordineranno uno Xiaomi Mi 10T o Mi 10T Pro entro il 31 ottobre 2020, Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2S e la Xiaomi Mi Band 5!

Per prima cosa, i modelli interessati dalla promo sono quelli con 128 GB di memoria interna, dunque non sono interessati né i Mi 10T Pro da 256 GB né i vari modelli di Mi 10T Lite. Scopriamo insieme tutti i dettagli per ottenere uno dei due regali.

Amazon vi offre un regalo in fronte all’acquisto di Xiaomi Mi 10T o Mi 10T Pro

Gli utenti che acquistano uno di questi due smartphone entro il 31 ottobre 2020 potranno godere degli accessori in regalo. L’acquisto su Amazon deve essere effettuato entro il 31 ottobre 2020: l’offerta è valida solo per le versioni vendute e spedite da Amazon. Una volta concluso l’acquisto di Mi 10T o Mi 10T Pro, per ricevere i regali sarà necessario registrare il prodotto sul sito apposito.

Dopo aver concluso tale procedimento, l’azienda effettuerà le verifiche del caso e spedirà a domicilio i premi, che sono diversi a seconda del modello acquistato: chi acquista Xiaomi Mi 10T riceve in regalo gli auricolari Mi True Wireless Earphones 2S, mentre con l’acquisto di Mi 10T Pro a ricevere in regalo sia i Mi True Wireless Earphones 2S che la Xiaomi Mi Band 5.

Per maggiori informazioni sulla promozione vi basta andare sulla pagina dedicata che trovate sul sito ufficiale del colosso di Seattle. Se volete procedere all’acquisto, provate a seguire i quattro modelli validi per la promo, con prezzi e colorazioni indicate.