Il gestore WindTre non si arrende e anche questo mese mira ad ostacolare la concorrenza sfruttando delle tariffe low cost particolarmente ricche di Giga di traffico dati. La WindTre Start Plus appartiene alle offerte recentemente presentate dal gestore, che tramite questa si propone di invogliare i clienti di alcuni gestori ad effettuare il trasferimento del loro numero.

WindTre Start Plus: chi può attivare l’offerta con 100 GB a soli 7,99 euro al mese!

Stagione nuova, tariffe nuove. WindTre sfrutta ogni occasione per lanciare le sue tariffe low cost e attirare l’attenzione dei clienti dei gestori rivali. Non tutti, però, hanno la possibilità di richiedere l’attivazione della tariffa low cost recentemente presentata, la WindTre Start Plus. Il gestore ne rivolge infatti l’attivazione esclusivamente ai clienti di alcuni operatori che procedono con il trasferimento del loro numero recandosi in uno dei punti vendita fisici.

I nuovi clienti in questione potranno richiedere la tariffa e ottenere ogni mese: minuti illimitati verso tutti i numeri; SMS illimitati verso tutti i numeri; e 100 GB di traffico dati alla massima velocità disponibile.

La WindTre Start Plus necessita un costo di rinnovo decisamente irrisorio. Il gestore permette infatti di ottenerla andando incontro a un costo di soli 7,99 euro al mese, che potrà essere saldato tramite credito residuo.

L’acquisto della nuova SIM e la contestuale attivazione della tariffa potranno essere effettuati presso uno dei punti vendita del gestore ma si ricorda che sarà possibile procedere soltanto effettuando la portabilità da uno degli operatori indicati da WindTre. Nel caso in cui il proprio operatore non sia incluso sarà possibile scegliere tra le varie offerte operator attack attualmente disponibili.