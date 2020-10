Vodafone continua ad essere una valida soluzione per chi desidera cambiare il suo piano di telefonia mobile. La compagnia inglese è infatti, ad oggi, una grande occasione per chi sceglie di effettuare la portabilità del suo numero di telefono. Il provider conferma due due sue migliori tariffe.

Vodafone, tariffe di tutto vantaggio con minuti e 50 Giga

Tra le ricaricabili più valide della compagnia inglese vi è la Special 50 Giga. Questa tariffa rappresenta per gli addetti ai lavori una grande iniziativa alle migliori offerte sia di Iliad, che di TIM e di WindTre.

La Special 50 Giga ha un pacchetto oramai consolidato: i nuovi abbonati potranno utilizzare 50 Giga per la connessione internet e chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili. Il prezzo per il rinnovo dell’offerta è di 7,99 euro. Possono accedere a Special 50 Giga – con queste soglie di consumo e questo costo fisso – gli utenti che richiedono la portabilità da Iliad o anche da altre compagnie low cost.

Ulteriore alternativa è rappresentata da Special 40 Giga. In questo caso, i clienti Vodafone avranno chiamate verso tutti i numeri fissi e mobili e 40 Giga per internet al prezzo di 6,99 euro. Per questa tariffa, così come anche per la Special 50 Giga, è previsto un costo di attivazione che in base allo store scelto per l’attivazione ha un valore massimo di 10 euro.

Per quanto concerne la stessa attivazione, questa va effettuata esclusivamente in uno store ufficiale del di Vodafone in Italia. Per l’operazione di portabilità da altro provider a Vodafone è previsto un tempo massimo di tre giorni lavorativi.