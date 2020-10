L’operatore Vodafone Italia ha recentemente annunciato il prossimo spegnimento del suo 3G. La notizia era nell’aria già da diverso tempo e adesso la conferma viene diramata dall’ufficio stampa di Vodafone: il 3G è pronto ad andare in pensione.

L’operatore rosso ha spiegato che i motivi di questa scelta risiedono principalmente nel potenziamento della GigaNetwork e di conseguenza ci sarà anche un miglioramento della rete 4G. Scopriamo insieme i dettagli.

Vodafone annuncia l’addio alla rete 3G

Cosa cambia, allora, per chi possiede uno smartphone esclusivamente 3G e/o una SIM con capacità inferiore a 128k? Fondamentalmente, l’utente sarà ancora in grado di inviare o ricevere chiamate ed SMS, ma non sarà in grado di usufruire del collegamento ad Internet e, di conseguenza, non avrà accesso a tutte le app che richiedono la connessione.

All’interno del comunicato ufficiale ha dichiarato che gli utenti coinvolti riceveranno comunque un SMS di notifica con maggiori dettagli, laddove questi siano in possesso di uno smartphone 3G o di una Sim inferiore a 128k o entrambi. Inoltre, si rende noto che a questi clienti potranno essere avanzate offerte vantaggiose per cambiare smartphone e qualora siano in possesso di una Sim inferiore a 128k potranno richiedere una sostituzione gratuita della stessa in un qualsiasi centro Vodafone.

Resterà invariata la connessione 2G, di conseguenza i dispositivi che la supportano continueranno a funzionare regolarmente. L’interruzione della connettività in 3G inizierà ufficialmente il prossimo novembre e la dismissione totale verrà raggiunta non prima di gennaio 2021. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per scoprire interamente il comunicato ufficiale.