I consumatori in possesso di uno o più vecchi telefoni cellulari potrebbero riscuotere un bel malloppo perché il/i proprio/i modello/i potrebbero essere definiti da collezione e vantare un valore economico incredibile. Da quando il mondo della telefonia si è sviluppato le aziende telefoniche che hanno per prima lanciato in commercio i primi modelli e ancora oggi lavorano in questo campo sono Nokia, Ericsson, Motorola e Apple, e diversi loro modelli sono oggi definiti importanti nel mondo del collezionismo.

Alcune persone sono ancora incredule a riguardo soprattutto perché alcuni modelli possono vantare un valore economico di 2000,00 Euro, ma eccovi svelati maggiori dettagli a riguardo.

Telefoni cellulari da collezione: ecco quali sono i più ricercati

Online è possibile partecipare anche ad alcune aste in modo da scoprire quali sono i modelli maggiormente ricercati e quali sono orientativamente il loro valore economico. Quelli più ricercati oggi sono alcuni modelli targati Apple, Motorola, Nokia ed Ericsson sviluppati tra la fine degli anni ‘80 e gli inizi degli anni 2000.

Nokia e Motorola sono le due aziende telefoniche che alla fine degli anni ‘80 hanno lanciato i primi esemplari di telefoni cellulari. Per prima la Nokia lanciando in commercio il Mobira Senator dalle dimensioni un po’ ingombranti, molto simile ad una valigetta. L’anno successivo anche Motorola lancia il suo primo modello, il DynaTAC 8000X, definito portatile perché meno ingombrante rispetto a quello della Nokia. Entrambi i modelli oggi possono arrivare ad un valore di 1000,00 Euro ciascuno se le condizioni sono ottime e sono complete dei loro accessori.

Anche Apple si ritrova nella lista dei modelli da collezione con il suo iPhone 2G, il primo smartphone touch screen in commercio negli anni 2000. Molti sono i collezionisti alla ricerca di questo esemplare, il suo valore economico varia dai 200,00 Euro ai 1000,00 Euro in base alle condizioni in cui si presenta.

Infine, ad avere un costo più elevato di tutti attualmente è il T10 dell’Ericsson. Oggi il modello dalle piccole dimensioni, con la classica antennina e con uno sportello proteggi tasti vanta un valore economico di 2000,00 Euro in buone condizioni, funzionante e completo di accessori.