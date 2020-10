Sky è protagonista assoluta nel campo della televisione italiana. La pay tv satellitare, in questa stagione autunnale, offrirà agli abbonati una grande selezione di esclusive che spaziano dalla Serie A, alla Champions League sino agli altri sport come motori, tennis ed NBA.

Il fattore dei costi è sempre determinante per la compagnia. Sky da qualche mese a questa parte non si affida soltanto alla tecnologia del satellitare, ma anche al servizio di digitale terrestre.

Sky, prezzi al ribasso per il Calcio con l’offerta digitale terrestre

Con la tecnologia del digitale terrestre, i clienti possono accedere alla maggior parte delle esclusive relative a Sport e Calcio. Con il DTT, i clienti di Sky dovranno pagare soltanto 34,90 euro al mese per i già citati pacchetti. Alla nuova tariffa della pay tv potranno accedere ovviamente i clienti nuovi, ma anche tutti gli utenti storici che desiderano effettuare il cambio di visione dal satellitare al digitale.

Sempre inclusa in quest’offerta vi sono una serie di servizi aggiuntivi, sempre legati a Sport e Calcio. Gli utenti quindi avranno libera disponibilità per l’app streaming Sky Go. Tutti gli eventi di cui prima saranno disponibili anche in mobilità, fuori dalla propria abitazione. La compatibilità di Sky Go è assicurata su tutti gli smartphone, i tablet ed anche su pc Mac o Windows.

Sempre per gli abbonati che decidono di attivare un abbonamento Sky via digitale terrestre vi è un ulteriore opzione aggiuntiva. I canali Cinema del vecchio palinsesto di Mediaset Premium saranno disponibili sempre a costo zero.