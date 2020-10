Il lancio della PS5, la console di ultima generazione di casa Sony è ormai dietro l’angolo. Il day one è fissato per martedì 10 novembre ma già una buona parte degli stock sono stati esauriti dai preorder. La PS5 infatti sarà disponibile, almeno inizialmente, per un numero limitato di unità a causa dei rallentamenti di produzione legati all’emergenza pandemica del Coronavirus.

Nel frattempo però Sony ha ufficializzato il prezzo dei due modelli di PS5 messi in commercio. Il primo, che non dispone di lettore ottico e offre la possibilità di giocare solo tramite supporto digitale, avrà un prezzo di 399 euro. La versione con il lettore ottico, in grado si leggere i giochi fisici, costerà invece 499 euro; entrambe le versioni avranno a disposizione una memoria interna da 825 Gb.

PS5: ecco un incredibile sconto all’acquisto

Alcuni gruppi però hanno già indetto promozioni che permettono di acquistare l’ultima console Sony con uno sconto a volte davvero incredibile. È il caso di Game Stop che e della sua promozione che permettere di ricevere uno sconto fino a 250 euro sul prezzo d’acquisto.

Per ottenere lo sconto, valido anche per l’acquisto di Xbox Series X, basterà portare in uno dei tanti punti vendita una console dell’attuale generazione. Portando una Playstation 4, una Xbox One o una Nintendo Switch, si potrà ottenere uno sconto da un minimo di 70 euro fino ad un massimo di 250. Per fare un esempio, una normale PS4 con un gioco e un joypad darà garanzia di uno sconto di 200 euro sull’acquisto di una console di ultima generazione.