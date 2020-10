Il mese di ottobre risulta essere particolarmente speciale per tutti i clienti Vodafone. Da alcuni giorni, infatti, è partita ufficialmente nei negozi aderenti l’iniziativa Vodafone Oktobercash. A differenza di quanto si possa immaginare dal nome, in questo caso non si parla di birre ma, bensì, di una nuova promozione relativa all’acquisto di uno Smartphone top di gamma. In cosa consiste quindi questa nuova iniziativa? Scopriamolo di seguito tutti i dettagli.

Vodafone Oktobercash: ecco tutti gli Smartphone in offerta

Come accennato precedentemente, quindi, da pochi giorni è iniziata la Vodafone Oktobercash, ovvero un’iniziativa a tempo limitato che permette ai clienti dell’operatore rosso di acquistare un nuovo Smartphone ad un prezzo stracciato. L’offerta prevede quindi l’acquisto di un nuovo Device in un’unica soluzione, evitando di fatto i fastidiosi piani rateali.

La promo, in scadenza il prossimo 31 Ottobre 2020, mette a disposizione molteplici Smartphone tra cui:

Samsung Galaxy A20e al prezzo di 129,99€ , anziché 169,99€;

al prezzo di , anziché 169,99€; Galaxy A21s acquistabile al prezzo di 179,99€ ;

acquistabile al prezzo di ; Samsung Galaxy A51 scontato a soli 289,99€ ;

scontato a soli ; Huawei P40 Lite al prezzo di di 199,99 euro , anziché 299,99 euro;

al prezzo di di , anziché 299,99 euro; Oppo A72 in sconto a soli 199,99€ ;

in sconto a soli ; Oppo Find X2 Lite 5G al prezzo super scontato di soli 329,99€ ;

al prezzo super scontato di soli ; Xiaomi Redmi Note 8T disponibile al piccolo prezzo di 169,99€ ;

disponibile al piccolo prezzo di ; LG K61 venduto al costo di 169,99 euro anziché 299,99 euro;

venduto al costo di anziché 299,99 euro; Motorola Moto G 5G Plus disponibile al piccolo prezzo di 299,99€, registrando quindi uno sconto di ben 100 euro dal prezzo di listino.

I seguenti sconti sono quindi disponibili in tutti i negozi Vodafone che aderiscono all’iniziativa Vodafone Oktobercash e fino ad esaurimento scorte.