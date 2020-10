Dopo Huawei anche Oppo pensa a un nuovo smartphone pieghevole dall’aspetto molto simile al già noto Samsung Galaxy Z Flip. Un brevetto recentemente svelato da LetsGoDigital mostra l’intenzione dell’azienda di dar vita a uno smartphone attualmente noto come Oppo Reno Flip 5G.

Oppo Reno Flip 5G: l’azienda brevetta un nuovo smartphone pieghevole!

I brevetti che mostrano il nuovo pieghevole sono stati scovati da LetsGoDigital che data l’assenza di informazioni relative a quello che potrebbe essere il nome dello smartphone lo indica come Oppo Reno Flip 5G.

Il dispositivo in questione presenta delle differenze sostanziali rispetto a quelli che sono gli smartphone pieghevoli recentemente presentati dai colossi. Oppo Reno Flip 5G, infatti, riprende per certi aspetti il Samsung Galaxy Z Flip e come quest’ultimo appare dotato di un display con piega in verticale. Un’idea simile ha recentemente avuto anche Huawei che nel brevetto relativo al nuovo Huawei Mate X2 propone una chiusura verso l’interno. L’informazione lascia supporre che le aziende abbiano intenzione di proporre al pubblico dei dispositivi meno fragili rispetto a quelli attualmente in mercato.

Tornando allo smartphone Oppo Reno Flip, dai vari brevetti emersi sembra che questo possa presentare un comparto fotografico costituito da un modulo a tre o quattro sensori posto sul retro e che la parte frontale accolga un’ulteriore fotocamera. Mancano le specifiche tecniche ma dopo tutto quanto trapelato fa ancora riferimento a un progetto che potrebbe prendere vita o essere accantonato. Soltanto l’attesa ci permetterà di conoscere le reali intenzioni dell’azienda e quindi gli eventuali dettagli del nuovo smartphone pieghevole.