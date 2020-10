In queste ultime settimane il noto produttore cinese Oppo ha presentato in veste ufficiale numerosi dispositivi mobile. L’ultimo arrivato, in particolare, è il nuovo Oppo A73 ed è stato annunciato per il mercato tunisino. In realtà, questo device lo conosciamo già, dato che è una versione re-branded di Oppo F17.

Oppo A73 ufficiale: ecco le caratteristiche tecniche

Lo scorso Oppo F17 è stato presentato ufficialmente in India qualche settimana fa, ma ora l’azienda ha deciso di riproporlo in Tunisia con il nome di Oppo A73. Dal punto di vista estetico, sul fronte il device presente un ampio display con notch a goccia mentre sul retro abbiamo quattro fotocamere poste in una zona quadrata e troviamo inoltre una backcover realizzata con delle colorazioni molto particolari.

Dal punti di vista prettamente tecnico, a bordo del nuovo Oppo A73 troviamo il processore medio di gamma di Qualcomm, ovvero il SoC Snapdragon 662. In accoppiata, è presente un taglio di memoria da 6 GB di RAM e 128 GB di storage interno. Il display, invece, è nello specifico un pannello AMOLED con una diagonale pari a 6.44 pollici e con una risoluzione pari al FullHD+. Al suo interno, troviamo inoltre integrato un sensore biometrico per lo sblocco.

Il comparto fotografico, come già accennato, è composto da quattro fotocamere e il sensore principale è da 16 megapixel. Oltre a questo, abbiamo un sensore grandangolare da 8 megapixel e due sensori da 2 megapixel. Parlando infine di autonomia, è presente una batteria da 4015 mAh con supporto alla ricarica rapida da 30W. Il prezzo di vendita di questo device targato Oppo è di circa 200 euro, un prezzo piuttosto in linea con quello che ha da offrire.