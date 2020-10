NASA: ora nello spazio hanno un nuovo WC da 23 milioni di dollari

Non ci è nuova la notizia di cui vi stiamo per parlare. Ne discutemmo già a giugno, ma l’idea era ancora astratta. Oggi, 6 ottobre 2020, sono passati ben 3 giorni dalla partenza del gabinetto spaziale nello spazio. Sì, stiamo parlando del vero e proprio WC, dal valore di 23 milioni di dollari. Dall’aspetto un po’ goffo, simile a R2 D2, il robottino di Star Wars, in realtà è un progetto reale della NASA chiamato Universal Waste Management System e avviato con la capsula Cygnus in direzione della Stazione Spaziale Internazionale (ISS) assieme a 3485 kg di provviste, prodotti per la cura del corpo e per lo svolgimento di esperimenti scientifici. NASA: la nuova struttura del water per lo spazio

“3.. 2.. 1.. liftoff. @NorthropGrumman’s Antares rocket & Cygnus spacecraft launch from @NASA_Wallops. This Cygnus, named the S.S. Kalpana Chawla, will deliver ~8,000 pounds of @ISS_Research and supplies to @Space_Station.” Scriveva la Nasa alcuni giorni fa sulla pagina ufficiale di Twitter.