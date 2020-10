Comet ha in serbo per gli utenti italiani un volantino assolutamente speciale, una campagna promozionale che prova ad avvicinare tutti all’acquisto di un nuovo prodotto di tecnologia generale, portando prezzi veramente ridottissimi.

Fino al 14 ottobre, giorno ufficiale dell’Amazon Prime Day, sono attivi i Comet Days, una lunghissima serie di offerte e di sconti assolutamente speciali, mirati sulle più svariate categorie merceologiche. La validità della campagna è fissata sia nei punti vendita in Italia, che direttamente sul sito ufficiale del rivenditore stesso, in questo modo sarà possibile acquistare anche stando comodamente seduti sul divano di casa propria; la spedizione presso il domicilio, ad ogni modo, è da ritenersi completamente gratuita per ogni ordine superiore ai 49 euro.

Volantino Comet: tutte le offerte del momento

Lo smartphone più scontato della seconda metà del 2020 è sicuramente il Samsung Galaxy S20, un terminale il cui prezzo di vendita si aggira attorno ai 599 euro, ed allo stesso tempo garantisce un insieme di prestazioni quasi impareggiabili. La versione in vendita è la completamente sbrandizzata, con annessa naturalmente la solita garanzia legale della durata di 24 mesi.

Molto interessanti sono anche gli sconti applicati sulla fascia media del mercato italiano, in particolare possiamo trovare alcuni prodotti in vendita a prezzi fortemente ridotti, come Oppo A91, Oppo A9 2020, Oppo A5 2020, Samsung Galaxy A51, Xiaomi Mi 10 Lite, Xiaomi Redmi Note 9 o similari.

