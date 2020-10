Carrefour rincorre le ottime campagne promozionali di Esselunga e di tutta la concorrenza della rivendita di elettronica, proponendo una soluzione altrettanto interessante, tramite la quale l’utente potrà ricevere buoni sconto gratis.

In questi primi giorni del mese, in attesa di Amazon Prime Day e del Black Friday, stiamo osservando interessanti promozioni applicate dai vari rivenditori del nostro paese. Ad affiancare SottoCosto di MediaWorld e Passione Casa di Unieuro, si posiziona lo Spendi e Riprenedi di Carrefour.

Disponibile in tutti i punti vendita sul territorio nazionale, non sul sito ufficiale, consiste nella possibilità di ricevere dei buoni sconto gratis, in seguito all’acquisto di una specifica serie di prodotti.

Carrefour: tante offerte per spendere il meno possibile

Onde evitare inutili incomprensioni, lo sottolineiamo subito, l’utente non dovrà raggiungere un determinato livello di spesa, o comunque non dovrà seguire un iter stabilito. Il buono sconto che si potrà ricevere ha un valore prestabilito ed è collegato direttamente con il prodotto che si provvederà ad acquistare.

L’unico modo per riceverlo, quindi, sarà scegliere uno dei dispositivi selezionati da Carrefour; una volta giunto in cassa riceverà il coupon da spendere in un secondo momento sempre in negozio, non potrà applicarlo direttamente sulla stessa compravendita. Ricordiamo essere infine cumulabile, nell’eventualità in cui si acquistassero due prodotti coinvolti nella campagna, il valore del coupon si sommerà.

Maggiori dettagli sono disponibili nel volantino Carrefour che trovate inserito nell’articolo.