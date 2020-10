Chi ha un’auto elettrica elimina sicuramente una spesa che con un’auto tradizionale dovrebbe fare quasi quotidianamente: rifornimento al distributore di carburante. Al contempo, però, per sostenere i costi di una ricarica elettrica dobbiamo avere a disposizione necessaria liquidità. Tenendo in considerazione che il parametro di riferimento per benzina e diesel è il prezzo di 1 litro di carburante, qual è il parametro utilizzato per le auto elettriche? Scopriamolo di seguito.

Auto elettriche: quali sono i costi di ricarica della batteria

Per andare a capire quali sono i costi di ricarica di un’auto elettriche dobbiamo prima stabilire come viene effettuata la ricarica. Ecco spiegato di seguito quali sono le principali modalità per ricaricare il nostro veicolo elettrico:

Il primo modo, che risulta essere anche quello maggiormente diffuso, è quello tramite le colonnine elettriche. L’automobilista ha il compito di cercare la stazione più vicina, anche tramite l’app dedicata, e avvicinarsi alla colonnina. Tramite questo metodo, ricaricare l’auto può andare a costare dai 0,45 euro al kW fino ad una potenza di 22 kWh (ricarica lenta), oppure di 0,50 euro per kW per una potenza più elevata (ricarica veloce)

fino ad una potenza di (ricarica lenta), oppure di per una potenza più elevata (ricarica veloce) Il secondo metodo è la ricarica domestica, che è decisamente più comoda rispetto alla prima. Sarebbe più comodo avere un box di ricarica personale. All’occorrenza, può essere anche noleggiato. Non è necessario aumentare la potenza del proprio contatore e sostenere costi aggiuntivi, è sufficiente infatti avere quello da 3kWh. In media, per ricaricare un veicolo elettrico in Italia privatamente, il prezzo si aggira agli 0,21 euro a kW.

Infine, nel caso in cui possediamo un auto elettrica e vogliamo sapere quanto costa fare un pieno, oltre a quello di cui abbiamo parlato prima, dobbiamo tenere presente che la ricarica varia in base ai modelli che andiamo a ricaricare. Dunque, è fondamentale sapere la batteria che capacità ha. Da questa dipende anche l’autonomia del veicolo, che non è cosa di secondaria importanza.