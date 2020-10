I clienti di Amazon non aspettavano altro. Dopo la delusione per il mancato annuncio durante il classico periodo estivo, il colosso dell’ecommerce ha ufficializzato le date del Prime Day 2020. I prossimi 13 e 14 di Ottobre, attraverso il sito internet e le app ufficiali su smartphone e tablet, gli iscritti al programma Prime di Amazon potranno accedere ad una marea di occasioni, con prodotti di ogni genere scontati sino al 70%.

Amazon, in occasione del Prime Day ci sono nuove regole per i resi

Il Prime Day è divenuto oramai un appuntamento classico per gli amanti dello shopping online. Quest’anno, anche a causa dell’emergenza Covid, l’azienda ha deciso di posticipare all’autunno le date per i giorni di sconti pazzi. Ulteriore novità di Amazon, proprio in occasione del Prime Day, è la modifica per le condizioni di reso.

Dal 1 Ottobre c’è un motivo in più per acquistare item di svariato genere su Amazon. La catena di ecommerce, infatti, ha deciso di estendere per tutti i clienti i termini per la restituzione di un prodotto acquistato. Chi effettua un acquisto da Ottobre sino al 31 Dicembre, potrà effettuare il reso sino al prossimo 31 Gennaio. Vi è quindi un grande incremento dei termini, rispetto ai 30 giorni standard previsti per effettuare una riconsegna.

La novità non impatta soltanto il Prime Day. Ricordiamo, infatti, che sta per aprirsi una stagione ricca come mai per le occasioni su Amazon. A Novembre, infatti, andrà in scena l’oramai famoso Black Friday, che sarà susseguito a stretto giro dal Cyber Monday. A dicembre, invece, spazio per le promozioni natalizie.