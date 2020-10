Il colossi cinese Xiaomi, che come ben sapete non s’intende solamente di smartphone e computer, ha appena lanciato una Jeep giocattolo telecomandata, in collaborazione con Suzuki.

Come anticipato poco fa, il colosso nel corso degli anni non si è privata di collaborazioni con brand di un certo spessore, un esempio sono Philips, Braun ma anche con Hasbro per i Transformers venduti direttamente dal colosso cinese. Scopriamo la nuova invenzione.

Xiaomi: ecco la Jeeo giocattolo telecomandata in collaborazione con Suzuki

Ci troviamo davanti ad una fedele riproduzione del fuoristrada jeep Suzuki Jimny, in scala 1:16, con tutti i dettagli che hanno reso iconica la serie di auto del produttore nipponico. Il bello però sta nella possibilità, con Xiaomi che entra in gioco, di poter guidare l’automobilina Suzuki attraverso l’applicazione che rende lo smartphone un vero e proprio telecomando per questa jeep smart.

La Jeep è stata realizzata in materiale ABS, la jeep Suzuki Jimny telecomandata giocattolo smart è davvero molto resistente e porta il segno della collaborazione con Xiaomi grazie al logo del brand sulla ruota di scorta posta sul retro. Essa può essere ricaricata tramite ingresso USB. Molto bello anche il potersela assemblare da soli, con oltre 200 pezzi da mettere insieme.

L’automobilina fuoristrada smart Xiaomi Suzuki Jimmy arriva in Cina sullo store ufficiale del brand e su YouPin al convincente prezzo di 199 yuan, che sono giusto 25 euro, un costo decisamente interessante. La speranza è di ritrovarcela importata nei principali canali. Attualmente non è ancora in vendita online in Italia. Ma vi aggiorneremo non appena dovesse esserlo, sicuramente sarebbe un ottimo regalo di Natale.