La vita di coppia si muove in maniera imprescindibile su WhatsApp. Tutte le nuove relazioni nascono attraverso l’ausilio della piattaforma di messaggistica. Allo stesso tempo, tutte le coppie storiche (tra cui anche quelle sposate) non possono non scegliere WhatsApp come sede privilegiata delle proprie comunicazioni quotidiane.

Il legame tra WhatsApp e la vita di coppia non è determinato però solo da aspetti positivi. E’ evidente, come attraverso la chat, si consumino anche tanti tradimenti.

WhatsApp, il metodo aggiornato per poter leggere tutte le chat segrete del partner

Uno dei desideri più accaniti degli utenti, in caso di sospetti fondati di tradimento, è quello di leggere le chat del partner. Chi bada poco al sodo, di solito, utilizza il metodo più semplice: osservare le comunicazioni direttamente dello smartphone del proprio lui o della propria lei.

Anche se questa soluzione è molto utilizzata, non sempre si rivela vincente. C’è infatti un vulnus di fondo: chi ha qualcosa da nascondere, ha l’intelligenza di eliminare in temp ogni genere di messaggio sospetto.

Per poter verificare o meno i propri sospetti c’è però un metodo alternativo. Questo metodo si basa sull’utilizzo del servizio WhatsApp Web. L’estensione desktop della chat consente di poter trasportare le conversazioni dallo smartphone del partner ad un pc di propria proprietà. Per farlo è necessario effettuare la sincronizzazione della chat, previa possesso del dispositivo altrui. Il processo non richiede password né altro genere di autorizzazione.

Le conversazioni copiate sul proprio pc tramite WhatsApp Web saranno aggiornate sempre ed in tempo reale.