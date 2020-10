Vodafone ha recentemente presentato al pubblico un’offerta veramente molto speciale, parliamo della Special Unlimited Limited Edition, una soluzione che permette al consumatore finale di godere di un bundle incredibile, tutto a soli 6,99 euro al mese.

La promozione descritta nel nostro articolo, come era lecito immaginarsi, non risulta essere disponibile per ogni utente sul territorio nazionale, ma è accessibile solamente per coloro che sono in possesso di una SIM ricaricabile di Coop, Coop Full MVNO o Tiscali, con portabilità obbligatoria del numero originario.

Inizialmente viene richiesto il versamento di un contributo corrispondente a 0,01 euro per la promozione, con l’aggiunta di 10 euro per l’acquisto della SIM ricaricabile su cui portare il proprio numero.

Vodafone: ecco i dettagli dell’offerta

La Vodafone Special Unlimited Limited Edition ha un prezzo fisso di soli 6,99 euro al mese, da versare direttamente tramite credito residuo della SIM ricaricabile. Al suo interno sono stati posizionati 50 giga di internet alla velocità massima disponibile, affiancati da illimitati minuti e SMS da poter utilizzare verso chiunque in Italia.

La navigazione, come per tutte le altre offerte di Vodafone, prevede una velocità massima di 600Mpbs in perfette condizioni di ricezione del segnale, e soprattutto con smartphone abilitato (controllate i limiti del vostro dispositivo). La promozione non prevede vincoli contrattuali di durata, in questo modo il cliente potrà richiedere la portabilità in un qualsiasi momento, senza costi aggiuntivi di sorta.

L’attivazione, infine, è possibile solamente nei punti vendita sparsi per il territorio nazionale, non sul sito ufficiale dell’azienda o altrove in Italia. Stando a quanto comunicato, dovrebbe essere attivabile per tutto il mese corrente.