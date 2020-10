Da Trony è arrivato il nuovo SottoCosto, una campagna promozionale che promette faville, e sopratutto un risparmio notevole su ogni acquisto effettuato in negozio, sia per quanto riguarda gli elettrodomestici che i dispositivi mobile.

Il volantino Trony si tratta a tutti gli effetti di un SottoCosto, ciò sta a significare che le scorte effettivamente disponibili in negozio sono terribilmente limitate in quantità. L’utente che vorrà approfittare di alcuni dei prezzi indicati dovrà assolutamente decidere il prima possibile, in caso contrario rischierà di non trovare disponibilità.

Volantino Trony: tanti sconti per tutti i gusti

Lo smartphone su cui tutti i rivenditori di elettronica stanno fortemente puntando nell’ultimo periodo è sicuramente il Samsung Galaxy S20, un modello di fascia altissima, tra i più desiderati degli ultimi mesi. In alcune occasioni lo abbiamo incrociato anche a meno di 600 euro, qui di Trony è stato portato a 679 euro in versione no brand.

Il prezzo invece applicato sul rivale dell’azienda di Cupertino, quale è appunto l’Apple iPhone 11, è forse leggermente più interessante. Saranno necessari 799 euro per acquistarlo sbrandizzato e con 64GB di memoria interna.

Non mancano ad ogni modo anche modelli più economici, legati quindi alla fascia dei 400/500 euro, tra questi spiccano Xiaomi Redmi Note 9 Pro, Samsung Galaxy A41, Samsung Galaxy A71, Oppo A5 2020, Huwei Y6p o Xiaomi Redmi Note 9.

Il volantino Trony è stato inserito nel dettaglio direttamente nel nostro articolo, lo trovate qui sotto.