L’autunno sarà una stagione ricca di grandi tariffe telefoniche. In queste settimane, tutti coloro che vogliono cambiare operatore potranno beneficiare di occasioni uniche. Le occasioni migliori sono messe in campo da Vodafone, TIM ed Iliad con tre offerte che hanno in comune prezzo e soglie di consumo.

TIM, Vodafone, Iliad: la sfida con le migliori tariffe del mese di Ottobre

Nelle scorse settimane vi abbiamo parlato del lancio della promozione con 100 Giga per Iliad. Oltre a questa importante ricaricabile, il gestore francese continua anche a garantire la Giga 50. La promozione, oramai storica, del gestore francese mette sul piatto consumi senza limiti per chiamate ed SMS con l’aggiunta di 50 Giga per la navigazione internet. Il prezzo per il rinnovo è di 7,99 euro.

Discorso simile per quanto concerne TIM. Nel novero delle sue promozioni winback, il gestore nazionale mette a disposizione la Steel Pro. Con questa tariffa, i clienti avranno consumi senza limiti per messaggi e chiamate a cui si aggiungono 50 Giga internet. Il prezzo è di 7,99 euro.

La risposta di Vodafone invece è la solita Special 50 Giga. Anche in questa circostanza, il costo per il rinnovo sarà di 7,99 euro. Stesso discorso per le soglie di consumo con telefonate e messaggi senza limiti più 50 Giga internet.

Per tutte e tre queste iniziative è previsto un costo di attivazione per gli utenti per un valore variabile, ma massimo di 10 euro. I clienti che desiderano attivare una di queste tariffe dovranno effettuare la portabilità della propria rete da altro operatore. Solo con Iliad sarà possibile scegliere Giga 50, attivando direttamente un nuovo numero.