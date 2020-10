In queste settimane Sky sta promuovendo molto le sue esclusive in campo calcistico e sportivo. La pay tv mette a disposizione di tutti i suoi abbonati grandi appuntamenti tra cui la Serie A, la Champions League, Formula 1, motomondiale e tanto altro.

In linea con le tendenze storiche della piattaforma, le migliori offerte di Sky sono dedicate al pubblico di nuovi abbonati. Tuttavia, non mancano le occasioni speciali per chi ha già attivato un piano di visione.

Sky, i tre regali speciali che tutti i clienti fedeli possono ricevere

Chi ha un piano Sky attivo da più anno, potrà beneficiare di non uno, ma bensì tre regali. Le occasioni sono riservate, in particoar modo, a chi ha effettuato la sua iscrizione alla piattaforma Extra.

La prima iniziativa è quella legata a Sky WiFi. I clienti avranno la possibilità di attivare il servizio per la telefonia fissa con costi di netto vantaggio. Per chi è legato da almeno un anno, ci sono tre mesi gratuiti per la Fibra ottica. Gli abbonati da almeno sei anni potranno invece ricevere sei mesi a costo zero.

Importante è anche l’offerta per Sky Q. Il decoder di nuova generazione della pay tv avrà un prezzo di 29 euro per tutti gli abbonati da almeno sei anni. Netto, quindi, il risparmio sui costi di listino (99 euro).

L’ultima proposta è invece il pacchetto Intrattenimento Plus. Gli abbonati di Sky potranno quindi attivare un piano di visione a Netflix al prezzo speciale di 6,99 euro. Avranno accesso all’iniziativa i clienti con ticket attivi per Famiglia e Cinema.