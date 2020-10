Le Sim telefoniche che tutti consumatori in possesso di uno smartphone utilizzano per effettuare/ricevere chiamate telefoniche e inviare/ricevere messaggi possono valere un avere propria fortuna perché alcune di queste sono definite da collezione. Un po’ come i francobolli esiste un vero e proprio mercato di schede telefoniche e a renderle uniche e da collezione sono le loro sequenze particolari. Ecco alcune di Tim, Vodafone e Wind Tre a quanto sono state vendute.

Sim telefoniche da collezione: ecco quali sono quelle più ricercate e per quale motivo

In rete è possibile partecipare anche a varie aste online e scoprire quali sono quelle più costose e ricercate. Sono definiti da collezione, come anticipato precedentemente, quelle con delle sequenze particolari come ad esempio a ripetizioni, dunque, 32* 1212121 oppure come ad esempio a scala, dunque, 32* 3456789.

Durante un’asta in cui il ricavato sarebbe andato tutto in beneficenza hanno partecipato anche i gestori telefonici Tim, Vodafone e Wind Tre mettendo a disposizione alcune delle loro sim telefoniche. Ecco alcune loro schede a quanto le hanno vendute:

339 YYXXXXX messa a disposizione da TIM ha ricavato 2.210,00 Euro.

33Y XXXXXXX sempre messa a dispozione da TIM ha ricavato 8.600,00 Euro.

342 XXXXXYY ceduta da Vodafone ha ricavato ben 1.920,00 Euro.

320 XYZYZYZ ceduta da Wind ha riscosso 856,00 Euro.

393 XY9XXY9 ceduta da 3 Italia è stata venduta a 343,00 Euro.

Come anticipato precedentemente, alcune sim telefoniche possono essere una vera e propria fortuna perché alcune vantano un valore economico anche di 2.000,00 Euro. Insomma, si consiglia a tutti di iniziare una ricerca nei vecchi cassetti potrebbe esserci un bel malloppo da riscuotere.