L’operatore virtuale Rabona Mobile, che utilizza la rete 4G di Vodafone, ha recentemente lanciato una nuova offerta denominata Stopper a soli 4.99 euro al mese.

L’offerta in questione è dedicata a tutti i nuovi clienti, sia che richiedono o no la portabilità del proprio numero. Scopriamo insieme il bundle completo di Stopper.

Rabona Mobile lancia l’offerta Stopper a soli 4.99 euro al mese

Rabona Stopper prevede ogni mese 2500 minuti di traffico voce verso tutti i numeri nazionali, 250 SMS verso tutti i numeri nazionali e 25 Giga di traffico internet mobile in 4G su rete Vodafone fino a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload a soli 4.99 euro al mese. E’ previsto un costo di attivazione dell’offerta di 5 euro. L’offerta si attiverà entro 24 ore dall’attivazione della nuova SIM ricaricabile e il nuovo cliente Rabona Mobile riceverà un SMS informativo che confermerà l’effettiva attivazione.

Nel caso in cui, al momento del rinnovo, il credito non sia sufficiente e il cliente non abbia fatto richiesta di disattivazione, l’offerta tariffaria verrà sospesa. Nel caso in cui la ricarica non verrà effettuata entro 90 giorni dal precedente rinnovo l’opzione verrà completamente disattivata previo invio di un SMS informativo gratuito.

In caso di acquisto della nuova offerta online sul sito Rabona, si ricorda che rimane disponibile fino a nuova comunicazione lo sconto di 5 euro sul costo della SIM online: infatti attualmente via web la SIM costa 19.99 euro invece di 25 euro (come previsto nei negozi). Nonostante ciò, sulla nuova SIM Rabona 4G saranno comunque accreditati i 25 euro di bonus, che però non possono essere utilizzati per rinnovare l’offerta, ma esclusivamente in caso di tariffazione a consumo entro 12 mesi.