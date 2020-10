Play Store: Google regala agli utenti Android 5 app a pagamento gratis

Tutti i vari sistemi operativi sia fissi che mobili hanno delle loro peculiarità. Android si dimostra però sempre il migliore dal punto di vista della versatilità e soprattutto delle tante opzioni fornite agli utenti. Questi possono avere il meglio da una piattaforma che Google ha reso veramente impeccabile nel corso degli anni.

Il robottino verde è ormai famoso in tutto il mondo, alla luce anche dei tanti utenti che hanno deciso di acquistare uno smartphone marchiato a fuoco proprio da Android. Sono più di 1,5 miliardi le persone legate a Google e al sistema operativo mobile più famoso al mondo, il quale si può definire tale anche grazie alla presenza del Play Store. All’interno di questo market gli utenti possono trovare contenuti di vario genere a partire da applicazioni e giochi fino ad arrivare a film e libri di varia tipologia. Oggi però è giornata di festa, visto che proprio all’interno del Play Store ci sono dei titoli a pagamento che Google offrirà al pubblico gratis.

Per avere le migliori offerte anche da parte di Amazon il nostro consiglio è quello di iscrivervi al nostro canale Telegram ufficiale. Clicca qui per entrare.

Android, solo per oggi sul Play Store di Google ci sono dei titoli a pagamento offerti totalmente gratis

La lista qui sotto include al suo interno dei titoli che prima d’ora non erano mai stati gratuiti. Questi sono in realtà a pagamento ma solo per oggi sul Play Store di Google saranno gratuiti. In corrispondenza del nome potete trovare anche il link diretto.