Mancano poco più di 10 giorni al debutto ufficiale sul mercato del nuovo top di gamma di casa OnePlus, ovvero il nuovo OnePlus 8T. In queste ultime settimane l’azienda stessa ha voluto confermare numerose caratteristiche di quest’ultimo e ha anche confermato che quest’anno non verrà presentata nessuna variante Pro. In queste ultime ore, però, sono emerse in rete delle immagini di alcune cover dello smartphone che ci mostrano un dettaglio del comparto fotografico.

Ecco il comparto fotografico del OnePlus 8T da queste cover

Le nuove immagini apparse in rete ci confermano alcune cose riguardanti il design del retro dello smartphone. Osservando queste ultime cover, infatti, possiamo notare come le fotocamere posteriori verranno posizionate in una zona nera rettangolare sul lato sinistro della backcover, proprio come il resto della concorrenza attuale. Tuttavia, vi è un dettaglio molto particolare che riguarda nel dettaglio i sensori fotografici.

Se si osserva più da vicino i sensori, infatti, sarà possibile notare come uno di questi ultimi abbia tutto intorno un anello a forma di diamante. Al momento risulta essere un dettaglio piuttosto bizzarro e insolito. Per ora, infatti, non sappiamo se si tratta solamente di una scelta stilistica e di design o se questo anello servirà effettivamente dal punto di vista fotografico. Staremo a vedere. Nel frattempo, vi ricordiamo che il nuovo OnePlus 8T potrà vantare la presenza del potente processore Snapdragon 865 di casa Qualcomm. Sul fronte, invece, ci sarà un ampio display da 6.55 pollici di diagonale con tecnologia AMOLED e con un elevato refresh rate da 120Hz. L’azienda, poi, ha confermato che quest’anno non saranno presenti bordi curvi ma troveremo uno schermo piatto.