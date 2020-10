Live View in Google Maps è una funzionalità che utilizza la fotocamera e il GPS del tuo smartphone per fornire indicazioni in realtà aumentata quando cammini. Questa settimana Google ha annunciato che sta migliorando la funzione e la sta rendendo disponibile anche con i servizi di trasporto.

In Live View, frecce, indicazioni stradali e indicatori di distanza sono posizionati proprio sopra l’ambiente circostante nel mondo reale; Google introdurrà presto anche punti di riferimento. Nel suo blog ha infatti rilasciato ulteriori informazioni sul prossimo aggiornamento di questa modalità.

Google Maps rilascerà presto il nuovo update

Presto, gli utenti saranno in grado di utilizzare e vedere punti di riferimento nelle vicinanze in modo da potersi orientare rapidamente. Live View ti mostrerà quanto sono distanti determinati punti di riferimento e quale direzione devi percorrere per arrivarci. Questi punti di riferimento possono includere luoghi iconici, come l’Empire State Building a New York e il Pantheon a Roma.

Questa funzionalità arriverà presto su iOS in quasi 25 città, tra cui Amsterdam, Bangkok, Barcellona, ​​Berlino, Budapest, Dubai, Firenze, Istanbul, Kuala Lumpur, Kyoto, Londra, Los Angeles, Madrid, Milano, Monaco, New York, Osaka , Parigi, Praga, Roma, San Francisco, Sydney, Tokyo e Vienna.

È possibile accedere a questa opzione dalla scheda Trasporti in Google Maps. Inoltre, Google ha detto che presto espanderà Live View con nuove funzioni come la condivisione della posizione. In questo modo, quando un amico sceglie di condividere la sua posizione con te, puoi toccare la sua icona e poi su Live View per vedere dove e quanto è lontano.