Il volantino Expert non sembra avere rivali sul territorio italiano, grazie ad una lunga serie di prezzi bassi e di sconti fortemente interessanti, tutti applicati sia sugli elettrodomestici che sui dispositivi mobile.

Esattamente alla pari di Unieuro, con il suo Passione Casa, anche Expert ha voluto strizzare l’occhio agli utenti interessati all’acquisto di un nuovo dispositivo per la propria abitazione. Coloro che sceglieranno uno dei modelli contrassegnati, infatti, potranno ricevere la macchina per il caffè Lavazza Jolie Plus (il cui valore commerciale supera i 120 euro), a titolo completamente gratuito.

Il volantino Expert è attivo in tutti i punti vendita in Italia, ma anche direttamente sul sito ufficiale. In questo secondo caso, va ricordato che le spese di spedizione sono da sommare alla cifra effettivamente mostrata a schermo.

Volantino Expert: il regalo è servito

A coronare un’ottima campagna promozionale, già presente all’interno del volantino Expert, troviamo alcuni sconti interessanti applicati direttamente sugli smartphone. Il più importante è legato al Samsung Galaxy S20, un terminale effettivamente in vendita a soli 599 euro, e da consigliare assolutamente a tutti gli utenti che sono alla ricerca di prestazioni al top, ad un prezzo non particolarmente alto.

Se invece si fosse desiderosi di acquistare un modello più economico, ma senza rinunciare eccessivamente alla qualità generale, l’occhio cade direttamente sull’Oppo A91, ufficialmente disponibile nel periodo a 269 euro.

Il volantino Expert può essere sfogliato nel dettaglio, aprendo le pagine che trovate qui sotto.