Coop e Ipercoop aprono le porte al mondo della tecnologia con il lancio di spettacolari offerte e con la possibilità di optare per alcuni dei migliori prodotti attualmente in circolazione a prezzi veramente ridottissimi.

In un momento storico in cui anche i supermercati stanno riuscendo a dire la propria in termini di rivendita di elettronica, Coop e Ipercoop non vogliono assolutamente essere da meno, per questo motivo hanno deciso di lanciare una campagna promozionale veramente molto interessante e ricca di occasioni da non lasciarsi sfuggire.

Volantino Ipercoop e Coop: quali sono le migliori offerte multimediali

Le offerte multimediali del volantino Ipercoop e Coop sono innumerevoli, osservandole da vicino spicca senza dubbio l’incredibile prezzo applicato sul Samsung Galaxy S20. Il top di gamma assoluto dell’azienda sudcoreana risulta essere in vendita oggi a soli 579 euro, la cifra più bassa, per quanto riguarda i rivenditori fisici, mai vista dal giorno del lancio sul mercato.

Sempre restando sulla stessa linea di prezzo incrociamo Apple iPhone SE 2020, distribuito a 469 euro, per arrivare poi su LG Velvet, ottimo device dall’estetica unica nel suo genere, acquistabile a 499 euro, o Samsung Galaxy S10 Lite, in vendita a 469 euro.

Il volantino Coop e ipercoop, naturalmente strizza l’occhio anche alla fascia più bassa del mercato, qui difatti troviamo Xiaomi Redmi Note 8T, Huawei Y5p, Huawei P40 Lite, LG K31s, LG K41s o Xiaomi Redmi 9A. Tutti i dettagli sono disponibili a questo link.