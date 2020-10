Gli utenti, in genere, non sono mai contenti di pagare le tasse. Ovviamente, però, sono costretti a pagarle. Perché? Senza il pagamento di queste non si può accedere ad alcuni importanti servizi che fanno funzionare una casa, come l’energia elettrica, ad esempio. Abbiamo avuto modo di assistere a varie situazioni in cui veniva mostrato come modificare gli apparati di misurazione, tra questi abbiamo di sicuro i contatori.

Nell’ultimo periodo, a Roma, grazie ad un’operazione delle Forze dell’Ordine, sono state beccate molte persone che effettuavano questo tipo di manovre. Ovviamente, queste sono state prontamente arrestate. Le manomissioni venivano fatte principalmente per abbassare o addirittura azzerare il costo delle bollette. Enel e Acea le aziende più colpite in assoluto.

Contatori modificati: la truffa del magnete sembra essere stata progettata in maniera (quasi) impeccabile