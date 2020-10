Comet riapre le porte a tutti gli utenti in Italia con una campagna promozionale assolutamente degna di nota, una soluzione che vuole sicuramente avvicinare l’acquisto di un nuovo prodotto di tecnologia, senza doversi preoccupare del prezzo finale.

Con i Comet Days attivi fino al 14 ottobre, il cliente potrà decidere se acquistare recandosi personalmente in negozio, o affidarsi direttamente al sito ufficiale dell’azienda. Coloro che opteranno per questa seconda strada potranno ricevere la merce a titolo gratuito direttamente presso il proprio domicilio, a patto che abbiano effettuato un ordine di almeno 49 euro. Stesso discorso per il finanziamento a Tasso Zero, è presente la possibilità, ma la richiesta dovrà essere approvata (non verrà quindi concesso a tutti).

Le offerte Amazon e gli immancabili, nonché gratuiti, codici sconto vi aspettano su questo canale Telegram ufficiale.

Volantino Comet: risparmiare è davvero molto semplice

Risparmiare da Comet è molto più semplice di quanto si potrebbe effettivamente pensare, qui gli utenti possono acquistare un Samsung Galaxy S20, considerato a tutti gli effetti uno dei migliori top di gamma dell’intero 2020, a soli 599 euro. Il prezzo è quasi il più basso di sempre, almeno per quanto riguarda i negozi fisici, da cogliere al volo se si attendeva l’occasione giusta per acquistare il device.

Il volantino Comet espande poi i propri orizzonti anche verso modelli più economici, ugualmente interessanti ma dalle prestazioni inferiori, come Oppo A91, Xiaomi Mi 10 Lite, Xiaomi Redmi Note 9, Oppo A9 2020, Oppo A5 2020, Samsung Galaxy A51 e altri ancora.

Scopriteli tutti a questo link diretto verso il sito ufficiale di Comet.