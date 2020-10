Call of Duty Mobile è a pochi giorni dal rilascio dell’aggiornamento della stagione 11, che arriverà assieme all’evento Halloween e l’aggiornamento del primo anniversario del gioco. L’anno scorso, Call of Duty Mobile ha celebrato Halloween rilasciando la mappa notturna Standoff, che è stata molto apprezzata dai fan.

I giocatori, dunque, si chiedono se gli sviluppatori intendono fare lo stesso anche quest’anno. A quanto pare, CoD Mobile ha confermato l’arrivo di una nuova mappa a tema Halloween Standoff per la stagione 11.

Call of Duty Mobile, preparatevi ad un invasione di zombie

L’aggiornamento della stagione 11 di Call of Duty Mobile dovrebbe essere rilasciato a metà ottobre. In genere, gli sviluppatori rilasciano un server di prova per la nuova stagione prima di lanciare il contenuto nella versione globale. Tuttavia, hanno deciso di non farlo questa volta per mantenere l’effetto sorpresa una volta che l’aggiornamento verrà rilasciato. Questo perchè CoD Mobile vuole che l’aggiornamento del primo anniversario sia una sorpresa.

Tuttavia, come promesso, CoD Mobile ha confermato il ritorno della mappa di Standoff Halloween nella stagione 11. Gli sviluppatori hanno annunciato la mappa pubblicando un’immagine oscura di Standoff sui social media di COD Mobile.

Oltre alla mappa Standoff, ci sono voci secondo cui Call of Duty Mobile potrebbe rilasciare una modalità notturna sia per il battle royale che per il multiplayer. Inoltre, dopo l’annuncio di Black Ops Cold War Zombies, i giocatori di COD Mobile si aspettano che la modalità Zombie torni nella stagione 11.

Fortunatamente, Call of Duty Mobile ha già confermato che sta lavorando a una modalità notturna, il che è piuttosto eccitante. Tuttavia, non ci sono ancora conferme sulla modalità Zombie.