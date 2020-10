Netflix è tornato in pista con numerose nuove uscite: tra l’estate appena trascorsa e l’autunno appena iniziato, il colosso dello streaming ha già dato libero sfogo alla sua fantasia. Approdati contenuti di tutti i tipi, gli abbonati al servizio sono rimasti soddisfatti sebbene vi siano ancora qualcuno in attesa di notizie un po’ più specifiche. In merito a cosa? Ovviamente a The Witcher, The Order e You.

Netflix: cosa sappiamo su The Order, You e The Witcher

Attualmente in attesa di vedere le loro nuove stagioni approdare online, le produzioni originali di casa Netflix stanno facendo attendere i loro spettatori con grande attesa. A causa dei ritardi nati dai vari lockdown, purtroppo, le tabelle di marcia hanno subito dei rallentamenti, i quali hanno influenzato a loro volta le ipotetiche date di uscita.

Attualmente, in ogni caso, il cast di The Witcher ed il cast di You sono tornati all’opera per riprendere i lavori interrotti e portare, quanto prima, i nuovi episodi sul piccolo schermo. You che sarebbe dovuto uscire a dicembre, potrebbe arrivare nei primi mesi del 2021, mentre per The Witcher sarà necessario attendere pressoché la fine dell’imminente anno.

Per quanto concerne The Order, invece, Netflix non sembra essersi espresso in merito. Dopo la seconda stagione approdata in aprile sembrava essere più che concreto l’arrivo di una terza, ma ad oggi i dettagli in merito sembrano rimanere un segreto.

Per conoscere, infine, gli ultimi arrivi in casa Netflix ecco la nostra guida definitiva: che il binge watching abbia inizio ora!