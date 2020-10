Sono diverse le novità in arrivo per WhatsApp. In relazione ai messaggi sta per arrivare una funzionalità aggiuntiva che tenta di prendere il sopravvento su Telegram, che di recente ha introdotto cinque componenti inedite per l’applicazione. Ecco cosa sta per arrivare con l’inedito aggiornamento previsto sia per gli utenti con iPhone che per gli utilizzatori Google.

WhatsApp aggiornamento: come cambino i messaggi

Avete presente i messaggi programmati? Quelli che molti di noi usano per rifiutare una chiamata? Esatto, stiamo parlando dei template già belli e pronti altrimenti conosciuti come Smart Replay. Stanno per arrivare anche su WhatsApp Android dopo una nuova incursione tecnica dello staff di WaBetaInfo che ha individuato i riferimenti all’interno della nuova build preview.

Grazie all’uso dell’intelligenza artificiale l’algoritmo calcola la risposta in modo intelligente adattandola al contesto grazie all’apprendimento automatico. Ci sarà quindi coerenza e non semplici risposte veloci. Una funzionalità che approderà anche per WhatsApp iOS in un momento non ancora meglio precisato dallo sviluppatore. Tale funzionalità è presente di default per i device Android 10 e con ogni probabilità arriveranno anche per altre tipologie di applicazioni.

Nel frattempo spunta anche la notizia della cosiddetta modalità vacanza WhatsApp che nelle intenzioni di Facebook prevede una gestione ottimizzata delle chat archiviate. Attraverso questa feature, infatti, mantiene le chat in archivio anche in caso di nuovi messaggi senza portare la conversazione in primo piano. Garanzia assoluta per privacy e generale benessere quotidiano. Per attivare la funzione aggiuntiva sarà sufficiente disattivare il relativo pulsante «Notifica nuovi messaggi» all’interno del menu «Notifiche» da «Chat archiviate».

Oltretutto, grazie all’inedita implementazione sarà possibile contare su un sistema di archiviazione automatica per le chat inattive da almeno 6 mesi.