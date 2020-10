Vodafone approfitta delle sue promo da 50GB e riporta a casa gli ex utenti

Esistono varie opportunità per avere una promozione telefonica mobile al giorno d’oggi, anche se i gestori di riferimento sono sempre gli stessi. Un po’ per abitudine e un po’ grazie alle tante recensioni positive, gli utenti scelgono sempre le solite aziende tra le quali sicura anche Vodafone. Questa viene visto inoltre come la migliore in assoluto anche per qualità, alla luce anche della rete 4G che risulta la più estesa e ramificata in giro per il continente europeo.

Da qualche tempo però gli altri gestori, ed in particolar modo Iliad, sarebbero stati in grado di fornire una bella gatta da pelare proprio a Vodafone. Attualmente dunque l’azienda anglosassone vuole recuperare gli utenti persi e lo vuole fare con tre nuove offerte. Queste arrivano fino a 50 giga con prezzi molto convenienti.

Vodafone lancia a sorpresa tre nuove promozioni dedicate agli ex utenti che vogliono rientrare

Vodafone Special Minuti 10 Giga

Minuti senza limiti verso tutti i gestori mobili e fissi anche dall’estero;

10 Giga di traffico dati in rete 4G;

Costo della promo: 15 euro al mese;

Per tutti coloro che attivano un nuovo numero.

Vodafone Special Minuti 20 Giga

Minuti senza limiti verso tutti i gestori mobili e fissi anche dall’estero;

20 Giga di traffico dati in rete 4G;

Costo della promo: 9,99 euro al mese

Costo di attivazione: 5,01 euro una tantum, dedicata agli UNDER 25.

Vodafone Special Minuti 50 Giga