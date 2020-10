Trony risponde alle ottime offerte di Unieuro con un nuovo volantino SottoCosto, attivato però solamente in alcuni punti vendita dislocati sul territorio nazionale, offrendo nel contempo sconti decisamente importanti.

Essendo di natura una campagna promozionale di questo tipo, l’acquisto potrebbe essere limitato, in altre parole le scorte disponibili in negozio sono molto poche, di conseguenza anche recandosi entro l’11 ottobre (data di scadenza della stessa), potrebbero non essere acquistabili altre unità. Se interessati al Tasso Zero, segnaliamo comunque la possibilità di richiedere il finanziamento senza interessi.

Trony: correte in negozio, è arrivato il SottoCosto

Da Trony è ufficialmente arrivato un SottoCosto incredibilmente vario ed interessante, gli smartphone sono coinvolti nella campagna promozionale a partire dallo Xiaomi Redmi Note 8T, un modello di fascia bassa, in vendita a soli 159 euro.

Proseguendo nella disamina del volantino scoviamo due dispositivi appartenenti alla fascia alta del mercato, quali sono appunto iPhone 11, in vendita a 799 euro, oppure Samsung Galaxy S20, acquistabile a soli 679 euro.

Per quanto riguarda invece il mondo di mezzo, ovvero i terminali il cui prezzo non supera i 400-500 euro, ecco arrivare Samsung Galaxy A7

1 a 329 euro, Xiaomi Redmi Note 9 Pro a 249 euro, Samsung Galaxy A41 a 229 euro, Xiaomi Redmi Note 9 a 189 euro, Oppo A5 2020 a 139 euro, Huawei Y6p a 129 euro o Nokia 3.2 a 99 euro.

Il volantino Trony lo potete sfogliare direttamente qui sotto, ricordate però che è attivo solamente in specifici punti vendita in Italia.