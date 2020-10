Il Bonus Auto 2020 è in attivo già dal 1 Agosto 2020 con fondi che sono stati esauriti in breve tempo nel contesto degli incentivi rottamazione. Chi sceglie di liberarsi della sua vecchia auto inquinante riceve in cambio uno sconto massimo da 10.000 Euro. Ma le opportunità non sono a senso unico verso i nuovi veicoli o le auto ibride ed elettriche. Ecco la lista di tutti i soldi che ti spettano in caso di cambio veicolo.

Bonus rottamazione: la tua auto inquinante può valere fino a 10.000 Euro

Ancora attivi i profili bonus per chi sceglie la rottamazione. Anche senza avere un veicolo i vantaggi sono assicurati dopo le nuove disposizioni impartite dal Decreto Semplificazioni potenziato dalla Legge Rilancio e dal più recente Decreto Agosto. Per il Governo è tempo di cambiare rotta nel segmento della mobilità. Si parte un fondo perduto che garantisce i seguenti incentivi:

4.000 EURO per chi passa ad una elettrica o ibrida con rottamazione (2.000 euro senza rottamazione);

per chi passa ad una elettrica o ibrida con rottamazione (2.000 euro senza rottamazione); 3.500 EURO per chi sceglie una nuova EURO 6 rottamando la sua vecchia auto (importo dimezzato per chi non demolisce un’auto inquinante);

per chi sceglie una nuova rottamando la sua vecchia auto (importo dimezzato per chi non demolisce un’auto inquinante); 6.500 EURO per la rottamazione verso ibrida plug-in con 3.500 EURO per chi non ha un’auto da dismettere;

per la rottamazione verso ibrida plug-in con 3.500 EURO per chi non ha un’auto da dismettere; 10.000 EURO per chi si orienta verso le EV con bonus che scende a 6.000 EURO in caso di mancata rottamazione.

Vantaggi paralleli e godibili sono quelli per i parcheggi gratuti ed il bollo auto azzerato valido in alcune zone d’Italia indicate al link precedente. Nel frattempo si resta in attesa del bonus mobilità orientato alla micro mobilità per bici, monopattini ed altri mezzi alimentati a batteria.