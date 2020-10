In questi ultimi mesi la quantità di truffe telefoniche è aumentato costantemente grazie a fattori di diverso tipo. per prima cosa il periodo di quarantena ha stimolato la creazione di nuovi software e nuove modalità per truffare gli utenti e inoltre, le possibilità di trovare persone disponibili nelle proprie case era veramente elevata. Tra le decine di tipologie di truffe attualmente presenti sul mercato, alcune vengono attuate anche tramite le chiamate di numeri anonimi, anche se non sempre è così. Di conseguenza sarebbe meglio prestare particolare attenzione alle chiamate che si ricevono per evitare di cadere in qualche tranello.

Se ricevete spesso chiamate con il numero oscurato, non vi preoccupate: ci sono diversi modi per scoprire i furbetti che tentano di contattarvi senza rischiare di rispondere.

Ecco alcune modalità per scoprire chi si cela dietro un numero anonimo

La modalità più veloce, semplice e intuitiva è senza dubbio la consultazione del proprio tabulato telefonico. Si tratta di un’operazione di pochi minuti, ma che vi darà dei risultati sorprendenti. Potete attuarla semplicemente contattando il vostro operatore per via telefonica. In alternativa accendendo alla vostra area personale online, potete attivarla direttamente dal pannello di gestione della linea presente online. Basta avere un po’ di dimestichezza con questo tipo di operazioni. In questo modo dovreste essere in grado con buona probabilità di scoprire il numero anonimo che vi disturba a casa o al lavoro.

Ma ci sono anche altre modalità per gli utenti più disperati e bisognosi di aiuto: tra queste la deviazione delle chiamate, grazie ad un software apposito, potrebbe fare al caso vostro. Si chiama Whooming ed è un servizio sicuro che vi permetterà di deviare le chiamate in entrata sulla vostra linea telefonica e di visualizzare nei tabulati generati i numeri e le chiamate in entrata.

Se invece servizi di questo tipo non fanno per voi, perché non vi fidate o semplicemente il vostro telefono ha finito la memoria, potete attivare il servizio Override presso il vostro operatore. Si tratta di un servizio a pagamento, anche abbastanza costoso da usare solo se avete estrema necessità di conoscere la numerazione del chiamante.

Invece, per problemi più seri vi invito a rivolgervi alle autorità competenti e sporgere regolare denuncia per dare inizio allo svolgimento delle indagini della polizia postale.