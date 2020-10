La pandemia che stiamo affrontando ha causato anche un drammatico aumento della domanda di laptop, soprattutto per gli studenti, ma anche per chi lavora da casa. In particolare i Chromebook sono tra i computer portatili più richiesti. Di seguito alcuni dei modelli ancora disponibili in una fascia di prezzo medio-bassa.

Chromebook HP 2 in 1

Questo Chromebook non è necessariamente “economico”, ma è una delle poche opzioni attualmente disponibili con uno schermo più grande di 12 pollici che offre tutto ciò di cui potresti aver bisogno per studiare o lavorare a distanza. L’hardware interno non è niente di entusiasmante, con un processore Intel Celeron N400 e 4 GB di RAM, ma ha un robusto design 2-in-1. Ciò significa che puoi capovolgere lo schermo di 360 gradi e usarlo come se fosse un tablet.

Lo svantaggio principale è il display da 14 pollici con una risoluzione di 1366 x 768, quindi non sarà molto nitido ma tutto sommato soddisfacente se non avete troppe pretese.

Chromebook HP 14a

Questo è essenzialmente lo stesso laptop mostrato poco fa, ma privo di touch screen e della funzionalità 2 in 1. Ha lo stesso display da 14 pollici in 1366x768p, processore Intel Celeron N4000 e 4 GB di RAM.

Il lato positivo è il design leggero e minimalista, altoparlanti frontali, una tastiera spaziosa e uscite di tipo A e di tipo C. Google afferma che riceverà gli aggiornamenti di Chrome OS fino a giugno del 2026. Spesso disponibile anche su Amazon.

Lenovo Duet

Se sei alla ricerca di un dispositivo compatto e facile da maneggiare e trasportare, non cercare oltre, Lenovo Chromebook Duet potrebbe essere ciò che stavi cercando. È un tablet Chrome OS con una tastiera che potete rimuovere in qualsiasi momento. Ad esempio quando hai finito con il tuo lavoro quotidiano, puoi rimuovere la tastiera per un utilizzo semplificato grazie al touchscreen.

Il modello entry-level attualmente disponibile ha un processore MediaTek Helio P60T, 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna. È uno dei pochi Chromebook da 10 pollici con display Full HD e supporta persino l’input dello stilo. Il tablet riceverà aggiornamenti fino a giugno 2028.