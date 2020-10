La grande catena di elettronica MediaWorld propone da sempre delle offerte grandiose e ora è iniziata la nuova promozione del sottocosto. Con queste nuove offerte, in particolare, si potrà acquistare numerosi prodotti a prezzi davvero convenienti, come ad esempio l’ultimissimo Samsung Galaxy S20 FE.

Samsung Galaxy S20 FE a meno di 600 euro da MediaWorld

Il Samsung Galaxy S20 FE è l’ultimo top di gamma arrivato in casa Samsung e si caratterizza per il prezzo più contenuto rispetto agli attuali Samsung Galaxy S20. Nonostante sia proposto già ad un prezzo concorrenziale, sono arrivate le nuove offerte del sottocosto di MediaWorld a far scendere ancora di più il suo prezzo. Con il nuovo sottocosto valido dal 2 all’11 ottobre, infatti, potrete portarvi a casa questo device ad un prezzo scontato di 649 euro, ma non è tutto. Se utilizzerete lo sconto di Samsung Members potrete ottenere un ulteriore sconto di 100 euro e in questo modo pagherete lo smartphone soltanto 549 euro.

Questo device non è l’unica interessantissima offerta proposta da MediaWorld. Assieme a lui, infatti, viene proposto ad un prezzo scontato anche l’ultimo phablet di casa Samsung, ovvero il Samsung Galaxy Note 20. Quest’ultimo, in particolare, viene proposto ad un prezzo scontato di 799 euro. Anche in questo caso, però, sarà possibile sfruttare anche lo sconto offerto dalla stessa Samsung che, per questo device, è pari a 200 euro. Così facendo, sarà possibile acquistare l’ultimo phablet della nota azienda a soli 599 euro.

Per chi invece intendesse acquistare un dispositivo di casa Apple, vi segnaliamo l’offerta del tanto amato iPhone 11 con 128 GB di storage ad un prezzo scontato di 749 euro.