La luce e il gas per tantissimi consumatori continua ad avere un costo decisamente alto a fine mese, difatti sono sempre più numerose le lamentele da parte dei consumatori in merito alle bollette. Purtroppo i consumi per molti sono decisamente aumentati soprattutto a causa della situazione che tutto il mondo sta vivendo, il Coronavirus, che ha portato a numerose persone a lavorare direttamente in casa tramite lo smart working, a studiare a casa seguendo le lezioni online, e via dicendo. Inevitabilmente, dunque, i consumi aumentano rimanendo a casa consumando maggiormente sia l’energia elettrica che il gas.

La soluzione principale è quella di prestare molto attenzione chiudendo le luci quando non servono realmente, utilizzare la lavatrice e altri dispositivi quando i costi sono minori (in caso di tariffe biorarie), e così via. Un’altra soluzione è quella di affidarsi ad una società specializzata in fornitura di energia elettrica e gas che permette di attivare una tariffa trasparente, low cost e con costi bloccati per sempre.

Bollette luce e gas troppo alte a fine mese: ecco alcuni consigli per risparmiare

Si consiglia a tutti i consumatori alla ricerca di un risparmio e di una nuova tariffa adatta alle proprie esigenze di consultare un sito web di comparazione di tariffe come ad esempio il noto SOStariffe. Ad ogni modo è consigliabile, inoltre, di prendere in considerazione le società che operano nel mercato libero perché i costi sono decisamente low cost, difatti secondo alcune stime una famiglia potrebbe risparmiare dai 100,00 Euro ai 170,00 Euro all’anno.